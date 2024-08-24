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        Sivasspor - Eyüpspor: 0-1

        STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet KısalSİVASSPOR: Nikolic- Murat, Sonko, Radakovic, Camara (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:28 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:30
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        Sivasspor - Eyüpspor: 0-1
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        STAT: Yeni 4 Eylül

        HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet Kısal

        SİVASSPOR: Nikolic- Murat, Sonko, Radakovic, Camara (Dk.81 Poungouras), Bieganski (Dk.81 Bekir), Emrah (Dk.70 Balde), Charisis, Turgunboev, Pritchard (Dk.70 Moutoussamy), Manaj

        EYÜPSPOR: Berke- Umut (Dk.79 Tugay), Claro, Robin, Caner (Dk.59 Tayfur), Midtsjo, Melih, Emre (Dk.72 Saiz), Ahmed (Dk.72 Chatzigiovannis), Bruno (Dk.59 Halil), Thiam

        GOLLER: Dk.8 Ahmed (Eyüpspor)

        SARI KARTLAR: Camara, Balde (Sivasspor) - Ahmed, Melih, Berke (Eyüpspor)

        Süper Lig'in 3'üncü haftasında Sivasspor kendi sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşmadan Eyüpspor 1-0 galip ayrıldı.

        4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Pritchard ceza yayının çarprazında Bieganski'yi gördü. Bieganski'nin şutunda top az farkla direğin üstünden auta gitti.

        5'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Turgunboev, Manaj'ı gördü. Ceza sahasına yaklaşan Manaj'ın sert şutunda top az farkla kalenin solundan auta gitti.

        8'inci dakikada Eyüpspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Ahmed'in sert şutunda top kaleci Nikolic'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

        32'nci dakikada Sivasspor'da sol kanattan son çizgiye inen Turgunboye arka direğe doğru topu havalandırdı. İyi yükselen Manaj yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı. Savunmada Claro'dan seken top kornere gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Eyüpspor üstünlüğü ile tamamlandı.

        53'üncü dakikada Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Pritchard geçti. Kale alanına doğru yapılan ortada topa yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda top Berke'nin solundan ağlara gitti. Gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.

        63'üncü dakikada gelişen Eyüpspor atağında Midtsjö'nün kazandığı topta Halil ön direğe doğru ortasını yaptı. Savunmada Radakovic Thiam'dan önce davranıp topu kornere gönderdi.

        73'üncü dakikada Eyüpspor atağında Tayfur ön direğe doğru koşu yapan Thiam'ı gördü. Thiam'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

        84'üncü dakikada Eyüpspor ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Saiz'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Nikolic güçlükle çıkardı.

        89'uncu dakikada ceza kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj çarprazdan direk kaleyi düşündü. Sağına uzanan Berke topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

        Karşılaşma Eyüpspor'un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

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