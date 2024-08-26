Sivas'ta orman yangını

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yusufoğlan köyünde çıktı. Köy yakınlarında bulunan arazide çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, ormana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Yusufoğlan köyü ve çevre köylüler de destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler ve köylülerin müdahalesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.