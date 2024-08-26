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        Sivas'ta orman yangını

        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:02 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:05
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        Sivas'ta orman yangını
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        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler ve köylülerin müdahalesi devam ediyor. 

        Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yusufoğlan köyünde çıktı. Köy yakınlarında bulunan arazide çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, ormana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Yusufoğlan köyü ve çevre köylüler de destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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