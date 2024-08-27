Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta orman yangını, 14 saatte söndürüldü

        SİVAS'ınYıldızeli ilçesindeki orman yangını, ekiplerin 14 saatlik çalışması ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:06 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta orman yangını, 14 saatte söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ınYıldızeli ilçesindeki orman yangını, ekiplerin 14 saatlik çalışması ile söndürüldü.

        Yıldızeli ilçesi Yusufoğlan köyü yakınlarındaki arazide dün saat 16.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yakındaki ormana da sıçradı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Yusufoğlan köyü ile çevre köyler de destek verdi. Yangın, ekiplerin 14 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Jetskiyle hayata döndürdüler!
        Jetskiyle hayata döndürdüler!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem camiasından özür diledi:
        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem camiasından özür diledi:
        Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        Sivas'ta orman yangını
        Sivas'ta orman yangını
        Sivas'ta kaçakçılık operasyonu
        Sivas'ta kaçakçılık operasyonu
        Akıncılar 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali yapıldı
        Akıncılar 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali yapıldı
        Suşehri'nde SİHADER tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi
        Suşehri'nde SİHADER tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi