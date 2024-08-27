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        Sivas'ta suni gübre yüklü TIR bariyerlere çarptı; 25 ton malzeme yola saçıldı

        SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu dorsesinde yüklü bulunan 25 ton suni gübre ve dezenfektan malzemesi yola saçıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 21:06 Güncelleme: 27.08.2024 - 21:10
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        Sivas'ta suni gübre yüklü TIR bariyerlere çarptı; 25 ton malzeme yola saçıldı
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        SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR’ın bariyerlere çarpması sonucu dorsesinde yüklü bulunan 25 ton suni gübre ve dezenfektan malzemesi yola saçıldı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli geçidi yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Azerbaycan’a gitmekte olan 33 DAP 57 plakalı, şoförünün ismi öğrenilemeyen suni gübre ve dezenfektan malzemesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın dorsesinde bulunan yaklaşık 25 ton suni gübre ve dezenfektan malzemesi yola saçıldı. Kazanın haber verilmesiyle bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Sivas- Erzincan yolunun Sivas’e geliş istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, itfaiye ekipleri yola dökülen suni gübre ve dezenfektanı temizledi. Yolun temizlenmesi ve TIR’ın çekici ile kaldırılmasının ardından yol 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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