16 yıl sonra su tamamen çekildi; köy ve mezarlık gün yüzüne çıktı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde Pusat Barajı’nın suları kuraklık nedeniyle çekilince, Maden köyü ile mezarlığı 16 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Baraja yakın Alanyurt köyünün muhtarı Celal Aksoy, "Baraj son 4 aydır yağış almadığı için baya alçaldı. Bu sene tamamen çekildi ve Maden köyü tamamen gözüktü. Hiç bu kadar düşmemişti" dedi.

Hafik ilçesine bağlı Pusat, Maden ve Alanyurt köylerinin arazileri, Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı’nın 2002 yılında yapımının tamamlanması ve 2008 yılında su tutmasıyla su altında kaldı. Baraj nedeniyle 3 köy ise taşındı. Barajdaki su seviyesi, bu yıl Sivas'a verilen su, tarım arazilerinin sulanması ve kuraklık nedeniyle düştü. Suyun çekilmesiyle Maden köyü ile mezarlığı tamamen gün yüzüne çıktı. 16 yıldır sular altında olan köy yıllar sonra ilk defa görüldü.