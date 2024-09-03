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        Sivas'ta zincirleme kaza: 9 yaralı

        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i çocuk, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:55
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        Sivas'ta zincirleme kaza: 9 yaralı
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        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i çocuk, 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran Tüneli çıkışı Deliktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Tünel çıkışında M.A. (49) idaresindeki 58 ADU 640 plakalı otomobil ile Y.Ö. (34) yönetimindeki 58 AEF 364 plakalı otomobil ve H.K. (53) idaresindeki 58 TS 852 plakalı hafif ticari araç, sürücülerinin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olan M.K. (72), H.K. (64), H.K. (40), T.Ö. (30), G.A. (42) ve E.A. (5) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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