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        Sivas'ta 1058 kişi aynı anda 'halay' çekti

        SİVAS'ta, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişi Sivas Ağırlaması halayını çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:24 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:25
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        Sivas'ta 1058 kişi aynı anda 'halay' çekti
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        SİVAS'ta, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişi Sivas Ağırlaması halayını çekti. 

        Sivas Kongresi'nin 105'inci yılı kutlama etkinlikleri kentte düzenlenen çeşitli programlarla devam ediyor. Sivas Valiliği ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişi tarafından halay çekildi. Halk oyunları ekiplerinden oluşan gruplar davul ve zurna eşliğinde Sivas Ağırlaması halayı çekti. Halay sırasında renkli görüntüler oluştu. Halayın ardından meydanda toplanan vatandaşlar da birlikte Sivas yöresine ait halaylar çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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