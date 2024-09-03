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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, yolcu otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 24 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 23:39 Güncelleme: 03.09.2024 - 23:50
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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
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        SİVAS’ın İmranlı ilçesinde, yolcu otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 24 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemrelü mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan Van'a gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen Yeşil Erciş Seyahat'e ait 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünde bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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