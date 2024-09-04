Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı (2)

'SOLLAMAYAPARKEN BU KADAR İNSANI ÖLDÜRÜYORDU, SOĞUKKANLI DAVRANMASAM HEPİMİZ ÖLMÜŞTÜK'

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarına devrilmesi sonucu 24 kişinin yaralandığı kazada aracın şoförü konuştu. Tek şeritli yolda sollama yapan araca çarpmamak için otobüsü bilinçli olarak yolun kenarına devirdiğini belirten otobüs şoförü Cafer Kılıç, "Seyir halindeyken gittiğim istikamette yol yapımı vardı. Karşıdan bir araç geliyordu. Bize vurmasın diye mecburen aracı şarampole çevirdim. Tek şeritli yolda sollama yaparken bu kadar insanı öldürüyordu. Aracı şarampole yan yatırdım. Herkesin canını kurtardım. Muavinim yanımdaydı. O kadar soğukkanlı davranmasam kesinlikle hepimiz ölmüştük" ifadelerini kullandı.