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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı (2)

        'SOLLAMAYAPARKEN BU KADAR İNSANI ÖLDÜRÜYORDU, SOĞUKKANLI DAVRANMASAM HEPİMİZ ÖLMÜŞTÜK'Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarına devrilmesi sonucu 24 kişinin yaralandığı kazada aracın şoförü konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 01:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 01:25
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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı (2)
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        'SOLLAMAYAPARKEN BU KADAR İNSANI ÖLDÜRÜYORDU, SOĞUKKANLI DAVRANMASAM HEPİMİZ ÖLMÜŞTÜK'

        Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarına devrilmesi sonucu 24 kişinin yaralandığı kazada aracın şoförü konuştu. Tek şeritli yolda sollama yapan araca çarpmamak için otobüsü bilinçli olarak yolun kenarına devirdiğini belirten otobüs şoförü Cafer Kılıç, "Seyir halindeyken gittiğim istikamette yol yapımı vardı. Karşıdan bir araç geliyordu. Bize vurmasın diye mecburen aracı şarampole çevirdim. Tek şeritli yolda sollama yaparken bu kadar insanı öldürüyordu. Aracı şarampole yan yatırdım. Herkesin canını kurtardım. Muavinim yanımdaydı. O kadar soğukkanlı davranmasam kesinlikle hepimiz ölmüştük" ifadelerini kullandı.

        'HAYATIMIZI KURTARAN ŞOFÖRDÜR'

        Otobüste yolcu olarak bulunan Veysel Memiş, "Ben 16'ncı koltukta oturuyordum. Hayatımızı kurtaran şofördür. Karşıdan gelen araç direkt otobüsün üzerine geliyordu. Şoför aracı sağa attı. Sağa atınca da çok şükür kurtardı" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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