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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:25
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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 60 ACH 474 plakalı otomobil ile Ramazan Bozkurt idaresindeki 44 AAC 814 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.Ö'nün aracındaki E.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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