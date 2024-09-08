Sivas'ta sağanak sonrası toprak kayması

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Suşehri- İmranlı karayolu Saraycık ve Cevizliköy arasında toprak kayması meydana geldi. Dağdan akan çamurlu toprak, kara yolunu kısmen trafiğe kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken bazı araçlar çamur birikintisinde mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolu temizlemek için çalışma başlattı.

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