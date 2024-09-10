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        Otobüsü şoförü, yanlış araca binen anne ile Down sendromlu kızını evine bıraktı

        SİVAS'ta halk otobüsü şoförü Muhammet Cin (32), yanlış otobüse binerek evinden uzaklaşan anne ile Down sendromlu kızını adreslerine bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:00
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        Otobüsü şoförü, yanlış araca binen anne ile Down sendromlu kızını evine bıraktı
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        SİVAS'ta halk otobüsü şoförü Muhammet Cin (32), yanlış otobüse binerek evinden uzaklaşan anne ile Down sendromlu kızını adreslerine bıraktı. Sevinç yaşayan engelli kız, şoföre teşekkür ederken, o anlar kameraya yansıdı.

        Kent merkezinde Bülbüller hattında çalışan Muhammet Cin'in kullandığı halk otobüsüne, 2 gün önce Down sendromlu bir kız ile annesi bindi. Halk otobüsü son durağa gelince anne, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerine gideceklerini ve yanlış otobüse bindiklerini söyledi. Havanın kararması ve engelli kızın üzülmesi nedeniyle halk otobüsü şoförü, anne ile kızını evine bırakmaya karar verdi. Haberi duyan engelli kız sevinç yaşayıp, şoföre teşekkür etti; o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Muhammet Cin, anne ve kızını yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki evine bıraktı.

        'BABABA GİDECEKTİM, BENİ NİYE GÖTÜRMÜYORSUN'

        İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğini belirten Muhammet Cin, "Bülbüller seferini yapıyordum. İstasyon Caddesi'nden iki kişi bindi, biri engelli, diğeri yaşlı bir teyzeydi. Yanlış otobüse binmişler. Otogara, son durağa geldiğimde, son durak olduğunu söyledim. Engelli ablamız bana sitem etti. 'Babama gidecektim, beni niye götürmüyorsun?' dedi. Teyze de 'Sana kızdı' dedi. Otogardan da Karşıyaka'ya servisimiz olmadığı için, mağdur olmamaları adına, teyzeye 'İstediğiniz yere kadar götüreceğim' dedim, götürdüm. Engelli olan ablamız çok mutlu oldu, sevindi. Ben de çok mutlu oldum. Yardım etmek, güzel bir şey. Tekrar durağa geldiğimde de engelli bir kardeşimiz vardı. O da bu durumu duydu; onu da aldım, istediği yere bıraktım. Bu şekilde 3 kişinin gönlünü görmüş oldum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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