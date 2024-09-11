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        Otomobiliyle drift atan sürücüye 32 bin lira ceza

        SİVAS'ta polis ekipleri, otomobiliyle drift attığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesip, ehliyetine el koydu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:13 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:15
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        Otomobiliyle drift atan sürücüye 32 bin lira ceza
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        SİVAS'ta polis ekipleri, otomobiliyle drift attığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesip, ehliyetine el koydu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü Eczacılık Fakültesi otoparkında drift yaparak trafiği tehlikeye atan otomobilin sürücüsünü tespit etti. Kamera kayıtlarından belirlenen sürücü H.Ş., gözaltına alındı. Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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