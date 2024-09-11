Otomobiliyle drift atan sürücüye 32 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü Eczacılık Fakültesi otoparkında drift yaparak trafiği tehlikeye atan otomobilin sürücüsünü tespit etti. Kamera kayıtlarından belirlenen sürücü H.Ş., gözaltına alındı. Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

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