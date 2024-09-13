Elmabaş patka ördeklerin mekanı kuruyor; acil su takviyesi gerekiyor

SİVAS'ınUlaş ilçesinde başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere birçok kuşa ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, kuruma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Elmabaş patka ördekleri gölü terk ederken, Su Ürünleri Mühendisi Murat Sulakçı, "Yaklaşık 150 metre çekilme olmuş. Buraya acilen su takviyesi yapılması ve düzensiz sulamadan kurtarılması gerekiyor" dedi.

İlçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü'nde su seviyesi, son zamanlarda yağış azlığı ve bilinçsiz sulama nedeniyle ciddi oranda düştü. Kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan ve özellikle başta elmabaş patka ördekleri olmak üzere birçok göçmen kuş türünü bünyesinde barındıran gölde, yaban hayatı da olumsuz etkileniyor. Kıyıdan yaklaşık 150 metre suyun çekildiği gölde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördekleri de gölü terk etti.