Garry Rodrigues, Sivasspor'da

SÜPER Lig ekiplerinden Sivasspor, Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

Sivasspor, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı. Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 27 Kasım 1990'da Rotterdam'da dünyaya gelen Yeşil Burun Adaları asıllı sporcu, futbola Spartaan altyapısında başladı. Ardından Feyenoord, Real SC, Rostocker, Boshuizen, ADO Den Haag, FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche CF, PAOK, Al-Ittihad forması giydi. Rodrigues, ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak da MKE Ankaragücü'nde oynadı.