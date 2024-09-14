Sivasspor - Gaziantep FK: 3-2

88'inci dakikada Gaziantep FK farkı 1’e indirdi. Kale içinde seken topu iyi kontrol eden Kodro yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluştu: 3-2.

83'üncü dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Moutoussamy’in pasıyla topla buluşan Murat Paluli, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

69'uncu dakikada Sivasspor geçti. Sağ kanattan son çizgiye inen Turgunboyev ceza alanına girip ön direğe doğru ortasını yaptı. Kaleci Dioudis'ten seken top ceza sahası yayı içerisinde Charisis'in önüne düştü. Charisis’in şutunda top savunmadan geri döndü. Yaşanan karambolde penaltı noktasının gerisinde olan Balde'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sivasspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki puanını 7'ye yükseltti.

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