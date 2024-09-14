Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor - Gaziantep FK: 3-2

        STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Mehmet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu SİVASSPOR: Nikolic - Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Moutoussamy (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor - Gaziantep FK: 3-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Yeni 4 Eylül

        HAKEMLER: Mehmet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

        SİVASSPOR: Nikolic - Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Moutoussamy (Dk. 84 Camara), Charisis, Turgunboyev, Balde, Pritchard (Dk. 76 Bieganski), Manaj (Dk.42 Bekir) (Dk.84 Koita)

        GAZİANTEP FK: Dioudis - Viana, Ertuğrul (Dk.73 Sorescu), Saborit, Emre, Mandouki (Dk. 84 Mirza), Okereke, Ogün (Dk. 67 N'Diaye), Maxim (Dk.66 Kozlowski), Lungoyi (Dk.85 İlker), Kodro

        GOLLER: Dk. 37 Manaj, Dk. 69 Balde, Dk. 83 Murat (Sivasspor) - Dk. 5 (P) Maxim, Dk. 88 Kodro (Gaziantep FK)

        KIRMIZI KART: Dk. 69 Balde (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Nikolic, Turgunboyev, Uğur (Sivasspor) - Maxim, Lungoyi, Mandouki, Kodro, Kozlowski, Sorescu (Gaziantep FK)

        Süper Lig'in 5'inci haftasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sivasspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki puanını 7'ye yükseltti.

        4'üncü dakikada Sivasspor savunmasının arkasına atılan topta Sonko ile Nikolic anlaşmazlık yaşadı. Araya giren Kondro Nikolic'i geçmeye çalışırken müdahale sonucu yerde kaldı. Hakem Mehmet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.

        5’inci dakikada penaltıyı kullanan Maxim topu ağlara gönderdi: 0-1.

        37'nci dakikada Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Pritchard, kale alanı önüne doğru topu ortaladı. Manaj'ın yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı

        62'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Turgunboyev'in şutu kalenin üstünden az farkla auta gitti.

        66'ncı dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy'nin sert şutunu kaleci Dioudis kontrol etti.

        69'uncu dakikada Sivasspor geçti. Sağ kanattan son çizgiye inen Turgunboyev ceza alanına girip ön direğe doğru ortasını yaptı. Kaleci Dioudis'ten seken top ceza sahası yayı içerisinde Charisis'in önüne düştü. Charisis’in şutunda top savunmadan geri döndü. Yaşanan karambolde penaltı noktasının gerisinde olan Balde'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

        69'uncu dakikada attığı golün ardından formasını çıkartan Balde, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

        83'üncü dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Moutoussamy’in pasıyla topla buluşan Murat Paluli, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

        88'inci dakikada Gaziantep FK farkı 1’e indirdi. Kale içinde seken topu iyi kontrol eden Kodro yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluştu: 3-2.

        Karşılaşma Sivasspor’un 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Sivasspor'da Rey Manaj, Gaziantep FK maçı kadrosuna alındı
        Sivasspor'da Rey Manaj, Gaziantep FK maçı kadrosuna alındı
        Gemerek'te badem hasadı yapıldı
        Gemerek'te badem hasadı yapıldı
        Akıncılar'da doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor
        Akıncılar'da doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor
        Prostat kanserinde erken teşhis önem taşıyor
        Prostat kanserinde erken teşhis önem taşıyor
        Garry Rodrigues, Sivasspor'da
        Garry Rodrigues, Sivasspor'da