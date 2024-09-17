Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Bülent Uygun: Konya'da zor bir maç bizi bekliyor

        SÜPER Lig ekiplerinden Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Konyaspor taraftarlarının önünde oynamak gerçekten zordur.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:47 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bülent Uygun: Konya'da zor bir maç bizi bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPER Lig ekiplerinden Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Konyaspor taraftarlarının önünde oynamak gerçekten zordur. Konya'da zor bir maç bizi bekliyor. Tabii bizim Sivasspor olarak her zamanki hedefimiz inşallah hep kazanmak üzerine odaklanmış durumdayız." dedi.

        Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. İlk olarak düz koşu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda kısa pas ve kondisyon çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Garry Rodrigues ise takımla beraber antrenmana çıktığı görüldü. Uygun, Gaziantep FK karşısında aldıkları 3-2’lik galibiyeti değerlendirerek, "Tabii kendi evimizde kendi seyircimizle özellikle kırılma anlarında taraflarımız kırmızı-duvar bizlere inanılmaz destek vererek o anlarda bizi motive etti. Yenik duruma düşsek de onların desteğiyle maçı kendi lehimize çevirmeyi bildik. Son 25 dakikada 10 kişi oynamamıza rağmen gerek oyun sistemi değiştirerek gerekse oyuncularımın özverisiyle galip gelmesini başardık. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynadık. Selçuk Hoca'yı da ayrıca tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı kazanmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

        'ÇOK İYİ BİR KADROYA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

        Konyaspor ile zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Uygun, "Gerçekten son zamanlarda ligimizde çok kaliteli çok güzel insanlar teknik direktörlüğe soyunuyor. Üstatlardan sonra da yepyeni bir jenerasyon geliyor. Çok kaliteli ve klas hocalarımız da yeni görevlerinde çok iyi bir şekilde oyun mantalitesiyle takımlarını en güzel şekilde sahaya sürüyor. Bu Türk futbolu adına mutluluk verici. Şimdi de Konyaspor'da Ali Turan Hoca'yla çok iyi bir takımla, çok iyi bir kadroya karşı oynayacağız. Bir de Konyaspor taraftarlarının önünde oynamak gerçekten zordur. O şehirde zor bir maç bizi bekliyor. Tabii bizim Sivasspor olarak her zamanki hedefimiz inşallah hep kazanmak üzerine odaklanmış durumdayız. Sakatlıklar ve cezalı olanlar nedeniyle bizim için handikap gibi gözüküyor. Gerçekten zor süreçlerdeyiz ama taraftarımızın desteği, takımdaki futbolcuların özverisiyle yine bize yakışan bir şekilde oynayıp oradan Allah'ın izniyle puanlarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

        GARRY RODRİGUES: SİVASSPOR'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

        yeni transfer Garry Rodrigues ise, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Amacım takım için elimden geleni yapmak. Güzel bir sezon geçirmek ve mümkün olduğunca çok katkıda bulunmak." diye konuştu.

        Ligde oynanan Gaziantep FK maçını izlediğini söyleyen Rodrigues, "Arkadaşlarım çok iyi iş çıkardılar. Maçı da kazanmayı hak ettiler. Türkiye'de uzun yıllardır oynadığım için burada geçmişten tanıdığım arkadaşlarım da var. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Beni burada çok sıcak karşıladılar. İlişkimiz çok iyi devam ediyor. Geliştiriyoruz ilişkilerimizi. Sivasspor, zor bir deplasman ve bu herkes tarafından biliniyor. Sivas'a karşı deplasmanda oynadığımız hiçbir maçı kazanamamıştım. Sivasspor, her zaman güçlü bir takım olarak performans ortaya koydu. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Karakolluk oldu
        Karakolluk oldu
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Sivas'ta firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Sivas'ta bir üretici 20 kilo 540 gram karpuz yetiştirdi
        Sivas'ta bir üretici 20 kilo 540 gram karpuz yetiştirdi
        Aziz Vlas'ın kayıp mezarı olarak biliniyordu; 'Göz Evliyası' olarak tescill...
        Aziz Vlas'ın kayıp mezarı olarak biliniyordu; 'Göz Evliyası' olarak tescill...
        Sivasspor, 1967'deki olaylarda hayatını kaybeden taraftarları andı
        Sivasspor, 1967'deki olaylarda hayatını kaybeden taraftarları andı
        Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
        Akıncılar'da bir sokak sıcak asfaltla kaplandı
        Akıncılar'da bir sokak sıcak asfaltla kaplandı