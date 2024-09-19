Tilkiyi bisküvi ile besledi

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında tilki gören Kenan Şahin, yaklaştığı hayvanın yakınına bisküvi bırakarak yemesini izledi.

Koyulhisar ilçesi Kavacık köyü yakınlarında otomobiliyle seyir halindeyken yolda tilki gören Kenan Şahin, aracını park etti. Tilkiyi beslemek isteyen Şahin, "Al bak bisküvi al. Gel hadi gel korkma. Seni de Allah yarattı beni de. Seni yaratana kurban olurum" diyerek hayvana seslendi. Tilkinin yakınına bisküvi bırakan Şahin, yemesini takip etti. Tilki bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Bu anlar Şahin tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.