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        Kalp krizi geçiren kişiye sağlıkçı ve itfaiyenin müdahalesini görüntülü aradıkları kişilere izlettiler

        SİVAS'ta tamir için çıktığı çatıda yemek yerken kalp krizi geçiren Nurettin Yılmaz (54) hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 19:03 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:05
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        Kalp krizi geçiren kişiye sağlıkçı ve itfaiyenin müdahalesini görüntülü aradıkları kişilere izlettiler
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        SİVAS'ta tamir için çıktığı çatıda yemek yerken kalp krizi geçiren Nurettin Yılmaz (54) hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Yılmaz'a ilk müdahaleyi sağlıkçılar yaparken, çatından indirildiği sırada ise ikinci müdahaleyi ise itfaiye merdiveninde itfaiyeci yaptı. Ayrıca o anları da bazı vatandaşların görüntülü aradıkları kişilere göstermeye çalıştığı görüldü.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında yaşandı. İddiaya göre, çatıya tamir için çıkan Nurettin Yılmaz, çalışmasına ara vermek isteyip yemek yemeye başladı. Bu sırada aniden fenalaşan Yılmaz çatıda baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yılmaz'ın kalbinin durduğu anlaşıldı. Sağlık ekipleri Yılmaz'a çatıda uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye merdiveni ile çatıdan alınan Yılmaz'a, merdiven üzerinde de itfaiye eri kalp masajı yaptı. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tedaviye alındı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, Yılmaz'a sağlıkçı ve itfaiyecilerin kalp masajı müdahalesi ise çevredeki vatandaşlardan bazılarının cep telefonu kamerası ile görüntülenip, aradıkları kişilere olayı göstermeye çalıştığı görüldü.

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