Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Tamir için çıktığı çatıda kalp krizi geçirmişti; kurtarılamadı

        SİVAS'ta tamir için çıktığı çatıda yemek yerken kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Nurettin Yılmaz (54) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tamir için çıktığı çatıda kalp krizi geçirmişti; kurtarılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta tamir için çıktığı çatıda yemek yerken kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Nurettin Yılmaz (54) hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Çatıya tamir için çıkan Nurettin Yılmaz, çalışmasına ara verip yemek yemeye başladı. Bu sırada aniden fenalaşan Yılmaz, çatıda baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın kalbinin durduğu anlaşıldı. Sağlık ekipleri Nurettin Yılmaz'a çatıda uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye merdiveni ile çatıdan alınan Yılmaz'a, merdiven üzerinde de itfaiye eri kalp masajı uyguladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Nurettin Yılmaz'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

        Öte yandan, Yılmaz'a sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini çevredekiler cep telefonu kamerası ile kayda aldı, bazılarının arkadaşlarını ya da yakınlarını arayıp onlara izlettirmeye çalıştığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak
        Kalp krizi geçiren kişiye sağlıkçı ve itfaiyenin müdahalesini görüntülü ara...
        Kalp krizi geçiren kişiye sağlıkçı ve itfaiyenin müdahalesini görüntülü ara...
        Sivas'ta tamir etmek için çıktığı çatıda kalp krizi geçiren işçi tedavi alt...
        Sivas'ta tamir etmek için çıktığı çatıda kalp krizi geçiren işçi tedavi alt...
        Hafik'te "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı
        Hafik'te "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı
        Ulaş'ta Gaziler Günü Kutlandı
        Ulaş'ta Gaziler Günü Kutlandı
        Tilkiyi bisküvi ile besledi
        Tilkiyi bisküvi ile besledi