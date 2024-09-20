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        Fındık işçilerini taşıyan minibüs 10 metreden uçtu: 14 yaralı

        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarını aşıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçtuğu kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:49 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:50
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        Fındık işçilerini taşıyan minibüs 10 metreden uçtu: 14 yaralı
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        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarını aşıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçtuğu kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. Ordu'dan Diyarbakır'a giden ve içinde fındık işçilerinin bulunduğu Tahsin Arslan yönetimindeki 21 TJ 349 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarını aşıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçtu. Kazada, 14 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen minibüste sıkışan yaralı yolcuları itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar, müdahalelerinin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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