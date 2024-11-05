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        Sivas'ta parçalanmış halde bulunan bebek toprağa verildi

        SİVAS'taYukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebek toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:45
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        Sivas'ta parçalanmış halde bulunan bebek toprağa verildi
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        SİVAS'taYukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebek toprağa verildi. Bebeğin mezar tahtasına 'Melek bebek, kimsesiz' yazıldı.

        Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta önceki gün uçurum altında parçalanmış halde bulunan bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü. Otopside yaklaşık 1 aylık ve cinsiyetinin erkek olduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından defnedildi. Bebeğin mezarının başına konulan tahtaya 'Melek bebek, kimsesiz' yazıldığı görüldü. Öte yandan polis ekipleri, bebeği bırakan şüphelinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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