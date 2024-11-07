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        Sivas'ta kızılötesi lens üretildi; savunma sanayisinde kullanılacak

        SİVASBilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından savunma sanayisinde kullanılmak üzere kızılötesi lens üretildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:57 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:00
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        Sivas'ta kızılötesi lens üretildi; savunma sanayisinde kullanılacak
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        SİVASBilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından savunma sanayisinde kullanılmak üzere kızılötesi lens üretildi. Askeri amaçlı kullanılacak lenslerden ilk etapta 20 tanesi, ASELSAN'a teslim edildi.

        SBTÜ bünyesinde Optik Tasarım ve İnce Film Kaplama Merkezi'nde ASELSAN'ın isteği üzerine ortak çalışmayla kızılötesi lensler üretildi. Türk savunma sanayinde kullanılmak üzere germanyumla üretilen lensler, hazır hale getirildi. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmayla üretilen lensler, ASELSAN'a teslim edildi. Dürbünlerin içerisinde yerleştirilen lensler, terörle mücadelede güvenlik güçleri tarafından kullanılacak.

        'KONTROL BİRİMLERİNDEN TEK TEK GEÇTİ'

        Çalışmaya ilişkin bilgi veren SBTÜ Laboratuvar Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Doğan, "Merkezimizde 2020 yılında bu proje ile uğraşmaya başladık. 2024 yılında da savunma sanayi şirketleriyle irtibat kurduk ve iş birliği halindeydik. Bu lens üretimi konusunda da ASELSAN Hassas Optik'in termal bölgeleri görüntüleme amaçlı projeleri var. Onların isteği üzerine ilk etapta gerçekleştirdik, faaliyete aldık. Üretimi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kalite kontrol birimlerinden tek tek geçti. Şu anda lenslerimiz, dürbünlerin içerisinde yerleştirilmiş durumda" dedi.

        'AMACIMIZ, FİRMALARA DESTEK OLMAK'

        Lenslerin savunma sanayisinde özellikle termal görüntülenme sistemlerinde kullanılacağını ifade eden Doğan, "Yakın, orta, uzak ve kızılötesi dediğimiz bölgeler var. Kimisi insan sıcaklığını görüntülemek için kimisi ise lazer takip sistemleri dediğimiz güdümlü sistemlerin üzerlerine yerleştirilen yüksek sıcaklıklara göre ayarlanmış sistemlerdir. Hangi sisteme göre istenirse onlara göre üretim yapıp, kaplamasını gerçekleştirebiliyoruz. Kanada ile ilgili yaşadığımız bir problem vardı. Bunu ASELSAN kendi bünyesinde geliştirdi. Buradaki optiklerin de tamamını kendi bünyesinde üretmeye çalışıyor. Kullanılan lenslerden bir kısmı da farklı sistemlere entegre edilebiliyor. Dolayısıyla ASELSAN'ın üretmiş olduğu yerli ürünlere entegre ederek de yüzde 100 hale getirilmiş oluyor. Cihazlarımız seri üretime yatkın cihazlar, ASELSAN'ın kullandığı cihazlar. Şu anda birebir lensleri üretip, kaplayıp, mevcut sisteme entegre edebiliyorlar. Şu anda gelen talepler de var. Bizim amacımız; burada onların üretemediği ürünleri geliştirip, firmalara destek olmak" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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