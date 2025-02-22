Sivasspor - Konyaspor: 1-1

41'inci dakikada Murat'ın geri pasında kaleci Ali Şaşal çalım atmak isterken topu Yusuf'a kaptırdı. Onun kale önüne çevirdiği topa Kramer'den önce savunmada Radakovic müdahale ederek mutlak tehlikeyi önledi.

8'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Charisis ceza alanına ortaladı. Savunma ve kaleci tereddütte kalınca araya giren Emreh Başsan topu sol ayağı ile filelere gönderdi: 1-0.

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar puanını 24'e, konuk Konyaspor ise 25'e yükseltti.

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