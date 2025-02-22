Sivasspor - Konyaspor: 1-1
STAT:4 EylülHAKEMLERB Zorbay Küçük, Hüsnü Emre Çelimli, Bilal GölenSİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara (Dk.
STAT:4 Eylül
HAKEMLERB Zorbay Küçük, Hüsnü Emre Çelimli, Bilal Gölen
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara (Dk.46 Sonko), Ziya (Dk.90 Azizbek), Emrah (Dk.41 Pritchard), Charisis, Moutousammy, Simic, Efkan (Dk.81 Emirhan), Koita (Dk.90 Bekir)
KONYASPOR: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Guilherme, Prip (Dk.70 Tunahan) , Melih (Dk.70 Oğulcan), Jevtovic (Dk.70 Boateng), Pedrinho (Dk.83 Morten), Yusuf, Kramer (Dk.73 Umut)
GOLLER: Dk.8 Emrah (Sivasspor) - Dk.13 Yusuf (Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk.80 Radakovic (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Murat, Radakovic, Uğurcan, Moutousammy (Sivasspor) - Melih, Ndao, Pedrinho (Konyaspor)
SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar puanını 24'e, konuk Konyaspor ise 25'e yükseltti.
8'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Charisis ceza alanına ortaladı. Savunma ve kaleci tereddütte kalınca araya giren Emreh Başsan topu sol ayağı ile filelere gönderdi: 1-0.
13'üncü dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Melih'in ceza alanına yerden gönderdiği topa gelişine Yusuf vurdu, köşeye giden top ağlarla buluştu: 1-1.
17'nci dakikada soldan Ziya'nın pasında Efkan ceza alanı dışından kaleye vurdu, kaleci Deniz köşeden topu çeldi.
21'inci dakikada soldan Moutousammy'nin pasında ceza alanı önünde topla buluşan Charisis'in sağ ayağı ile şutunda top üst direkten dışarı çıktı.
26'ncı dakikada soldan Moutousammy'nin ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak istedi. Dönen topu alan Murat'ın sert şutu yandan auta gitti.
41'inci dakikada Murat'ın geri pasında kaleci Ali Şaşal çalım atmak isterken topu Yusuf'a kaptırdı. Onun kale önüne çevirdiği topa Kramer'den önce savunmada Radakovic müdahale ederek mutlak tehlikeyi önledi.
75'inci dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Yusuf ortaladı, Tunahan'ın ön direkte kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
76'ncı dakikada Konya atağında savunma arkasına atılan topu koluyla kesen Radakovic, VAR müdahalesinin ardından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+6'da soldan Yusuf ortaladı, boş pozisyonda Oğulcan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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