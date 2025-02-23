Termometreler eksi 19'u gösterdi, Altınyayla Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Altınyayla ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle ilçede bulunan ve tarımsal sulama amaçlı kullanılan Altınyayla Baraj Göeti'nin yüzeyi buzla kaplandı. Gölet, dron ile görüntülendi.

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