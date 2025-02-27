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        Sivasspor, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı

        SİVASSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:38 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:45
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        Sivasspor, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı
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        SİVASSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sivasspor ligin 26'ncı hafta maçında deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile karşılaşan Sivasspor bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla Başakşehir FK maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

        Kulüp tesislerinde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Başakşehir FK ile Sivasspor, 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

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