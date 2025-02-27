Sivasspor, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı
SİVASSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
SİVASSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sivasspor ligin 26'ncı hafta maçında deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile karşılaşan Sivasspor bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla Başakşehir FK maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Başakşehir FK ile Sivasspor, 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.