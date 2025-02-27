Sivasspor, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile karşılaşan Sivasspor bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla Başakşehir FK maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Sivasspor ligin 26'ncı hafta maçında deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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