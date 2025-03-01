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        Teravih namazında doğal gazdan etkilenen 48 kişi taburcu oldu

        SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde, teravih namazı için gittikleri camide doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenip hastaneye kaldırılan 52 kişiden 48'i taburcu oldu, 1'i çocuk 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:05
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        Teravih namazında doğal gazdan etkilenen 48 kişi taburcu oldu
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        SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde, teravih namazı için gittikleri camide doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenip hastaneye kaldırılan 52 kişiden 48'i taburcu oldu, 1'i çocuk 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Akıncılar ilçe merkezinde Yayla Mahallesi'ndeki Yeşilyazı Camisi'nde yaşandı. Teravih namazı için camiye gelen ilçe halkı, caminin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu gazdan etkilenen toplam 52 kişi, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla, Akıncılar ve Suşehri Devlet hastanelerine kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından 10 kişi ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Akıncılar ve Suşehri Devlet Hastanesi'nde oksijen tedavisi uygulananların tümü taburcu edildi. Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edilen 10 kişiden 6'sı da tedavileri sonrasında taburcu oldu. Hastaneye kaldırılanlardan 3 kişinin tedavisi Numune Hastanesi hiperbarik ünitesinde devam ediyor. İlçeden gelen 1 çocuk ise aynı hastanenin çocuk servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Olayın, camideki, doğal gaz ile çalışan radyant sobalardan kaynaklandığı, gazın tam yanmaması nedeniyle sobadan cami içerisine karbonmonoksit gazı sızdığı belirlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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