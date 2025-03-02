Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
SİVAS'ta Serkan Furkan Doğan (24), tartıştığı kardeşi B.
SİVAS'ta Serkan Furkan Doğan (24), tartıştığı kardeşi B.D. (16) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Kılavuz Mahallesi'nde dün gece saatlerinde B.D. ile ağabeyi Serkan Furkan Doğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D., ağabeyi Serkan Furkan Doğan'ı karnından bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Furkan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.D. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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