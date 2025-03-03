Sivas'ta kar yağışı

Kentte genelinde sabah saatlerinde hafif kar yağışı başladı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda temizlik çalışması başlattı. Yağış sonrası tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Yağışın gün içerisinde sürmesi, ardından etkisini yitirmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.