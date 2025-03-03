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        Sivas'ta kar yağışı

        SİVAS'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:06
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        Sivas'ta kar yağışı
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        SİVAS'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

        Kentte genelinde sabah saatlerinde hafif kar yağışı başladı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda temizlik çalışması başlattı. Yağış sonrası tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Yağışın gün içerisinde sürmesi, ardından etkisini yitirmesi bekleniyor.

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