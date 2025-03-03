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        Sivas'ta kar yağışı (2)

        MAKASLAYANTIR'I ÇEKİP YOLU AÇTILARSivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:25
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        Sivas'ta kar yağışı (2)
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        MAKASLAYANTIR’I ÇEKİP YOLU AÇTILAR

        Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Geçide yakın noktadaki Kumoğlu mevkisinde, kar yağışıyla birlikte yüksek tonajlı araçların sürücüleri zorluk yaşadı. Bir TIR makaslayarak yolu kapattı. Bölgede tuzlama ve küreme çalışması yapan Karayolları ekipleri, kayan TIR'ı halatla çekip yolu yeniden ulaşıma açtı.

        Bölgede ulaşımın aksamaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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