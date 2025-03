Organik turşular kuran Burcu, ürünleri beğenilince ticaretine başladı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde Burcu Mert Koçer (31), kendi tarlalarında yetiştirdiği organik ürünlerden yapıp çevresine dağıttığı turşular çok beğenilince, bu işi meslek haline getirmeye karar verdi. 20 çeşit turşu üreten Koçer, "Yapıp, dağıttığım turşular çevremden beğeni alınca bu işe başladım. Hedefim, bu doğal ürünleri herkesin yiyebilmesi" dedi.

Gemerek ilçe merkezinde yaşayan İlhami-Döne Mert çiftinin tek çocukları, Burcu Mert Koçer, 3 yıl önce yazın tarlalarında yetiştirdikleri ürünlerden turşu yapmaya başladı. Yaptığı turşuların bir kısmını çevresine de ikram eden Koçer, olumlu geri dönüşler alınca bu işi meslek haline getirmeye karar verdi. Babası İlhami Mert'in desteği ile evinin bir bölümünü bu işe ayıran Burcu Mert Koçer, yaptığı turşuların ticaretine başladı. Kısa sürede Koçer'in organik ürünlerden yaptığı, kimyasal katkı maddesi içermeyen turşuları büyük beğeni kazandı. Pancar, domates, fasulye, sarımsak, gilaburu, salatalık, lahana, acur gibi birçok üründen yapılan turşular marka haline geldi.

İşini severek yapan ve bu konuda ilerlemek isteyen Koçer, "Bizim özümüzden gelen şey çiftçilik. Biz çiftçi insanlarız. Bahçemize ektiğimiz mahsullerimizi kışın getirir turşu kurarız. Kurduğumuz turşuları da kendimiz yeriz ama ben birazcık daha merak sararak, tarladan getirdim turşumu kurdum ve çevreme dağıtmaya başladım. Dağıttığım ürünlerime de güzel dönüşler aldım. Daha sonra bu doğal ürünleri neden daha fazla insan tatmasın diyerek işe koyuldum. Bu yıl 600 bidon kadar turşu kurdum. Satışlarını yaptım ve güzel dönüşler aldım. Sivas’ımıza biraz faydam olsun istedim, memleketimi ve Gemerek'i çok seviyorum" dedi.

'20 ÇEŞİT TURŞU YAPIYORUM'

Turşularının tamamen doğal ürünlerden oluştuğunu belirten Koçer, "Ürünlerimizin tamamını kendimiz yetiştiriyoruz. Herhangi bir ilaç ve katkı maddesi atmıyoruz. Toplayıp getirip bidonlarımıza kuruyoruz. Hem işimi çok seviyorum hem de yaşamayı, hayatı çok seviyorum. İçimdekini dışarıya yansıtmaya çalışıyorum. Çok güzel ve olumlu sonuçlar alıyorum. İnsanlar doğal ürünleri seviyorlar. Ben de doğal ürünleri satmayı çok seviyorum. İlk başta 4-5 çeşit turşu kurmuştum. Şimdi tabi ki de her yöremize ait ürünlerin araştırmasını yapıyorum. Şimdi ise 20 çeşit turşu kurmaktayım. En çok da Sivas yöremize ait olan dal turşumuz popülerdir. Meşakkatli ama işimi seviyorum. Ben 2 gün içerisinde 100 bidon turşuyu tek başıma çıkarabilirim. 2 ay içerisinde ise 600 bidon turşu çıkardım. Benim tek destekçim babamdır. Allah başımdan eksik etmesin, babamla birlikte yapıyoruz ve bütün işlerimize koşturuyor" diye konuştu.

'HEDEFİM HERKESİN DOĞAL ÜRÜNLERİ TATMASI'

Çevresinden aldığı olumlu desteklerin kendisini cesaretlendirdiğini belirten Koçer, "Hedefim en başta herkesin bu doğal ürünlerin tadına bakabilmesi ve yiyebilmesidir. Günümüzde her şey katkı maddeli ve tadı, özü yok. Çocuklardan tutun yetişkinlerimize kadar herkesin bu doğal ürünleri tatmasını isterim. Talepler şimdilik iyi ve daha da iyi olursa, artarsa çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

Girişimcilik konusunda kızı Burcu Mert Koçer'i cesaretlendiren ve destek veren babası İlham Mert (61) ise "Kız çocuklarına destek olsunlar. Babaların hepsine söylüyorum. Bir baba olarak kızımın her zaman arkasındayım ve yanındayım. Ona vereceğim destek onun ayakta durmasını sağlayacaktır. Onun her zaman yanındayım. Onun yaptığı işlerle gurur duyuyorum. Kendisi bu işi severek yapıyor, ben de ona her konuda destek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.