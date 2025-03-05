Sivasspor, Ömer Erdoğan ile yolarını ayırdı

SİVASSPOR, alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Sivasspor'da Bülent Uygun'un ayrılığının ardından büyük umutlarla takımın başına getirilen Ömer Erdoğan'la da yolar ayrıldı. Son olarak Başakşehir deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrasında yönetimin görüşme gerçekleştirdiği Ömer Erdoğan ile ayrılık kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÇALIMBAY'LA GÖRÜŞÜLÜYOR

Sivasspor'un Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine 4'üncü kez Rıza Çalımbay'ı getirmesi bekleniyor. Açıklamanın gün içinde yapılması planlanıyor.