Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        TIR devrildi, üzerindeki iş makinesi alev aldı; 3 yaralı

        SİVAS'ın Divriği ilçesinde TIR'ın şarampole devrilip, üzerindeki iş makinesinin alev aldığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:56 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR devrildi, üzerindeki iş makinesi alev aldı; 3 yaralı
        ABONE OL

        SİVAS'ın Divriği ilçesinde TIR'ın şarampole devrilip, üzerindeki iş makinesinin alev aldığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Divriği-Kangal kara yolu Mursal Kavşağı'nda meydana geldi. Ekskavatör olarak tabir edilen iş makinesi yüklü 44 AHA 568 plakalı TIR, iddiaya göre freni tutmayınca şarampole girdi, üzerindeki iş makinesi devrilerek alev aldı. Alevler kısa sürede TIR'ı da sardı. Kazada U.A. (30), Ö.G. (32) ve Y.K (34) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan U.A. ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası TIR'da çıkan yangın Divriği Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Sivasspor-Göztepe maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak
        Sivasspor-Göztepe maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak
        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, ev ziyaretlerinde bulundu
        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, ev ziyaretlerinde bulundu
        Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıkarıldı
        Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıkarıldı
        Sivasspor ile yollarını ayıran Ömer Erdoğan'dan veda mesajı
        Sivasspor ile yollarını ayıran Ömer Erdoğan'dan veda mesajı
        Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi 77 gün sürdü
        Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi 77 gün sürdü
        Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
        Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı