Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı

        SİVASSPOR, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:16 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı
        ABONE OL

        SİVASSPOR, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşma sağladı.

        Sezona Bülent Uygun ile başlayan ve 16'ncı haftada yollarını ayıran Sivasspor, bu görevi Ömer Erdoğan'a teslim etmişti. Geride kalan 9 haftada Sivasspor, Erdoğan yönetiminde ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, küme düşme potasına girdi. Son olarak Başakşehir yenilgisinin ardından yönetim kurulu karşılıklı olarak anlaşarak Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.

        Sivasspor, bu gelişme sonrasında daha önce 2 kez Sivasspor'u çalıştıran ve en son 2023 yılında takımdan ayrılan Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı. Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür. Geçmişte iki farklı dönemde kulübümüzde toplam 7,5 yıl görev yaparak, takımımızı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda sayısız başarıya taşımıştır. Onun liderliğinde elde ettiğimiz 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı ve 2022 yılında kazandığımız tarihi Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligdeki başarılarımız taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştı. Sivasspor Kulübü olarak, Rıza Çalımbay'ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımımızın yeniden başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyoruz. Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay'a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla birlikte yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz. Yuvana hoş geldin Rıza Çalımbay" ifdalerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı açıldı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta iş makinesi yüklü tır yandı, 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta iş makinesi yüklü tır yandı, 3 kişi yaralandı
        TIR devrildi, üzerindeki iş makinesi alev aldı; 3 yaralı
        TIR devrildi, üzerindeki iş makinesi alev aldı; 3 yaralı
        Sivasspor-Göztepe maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak
        Sivasspor-Göztepe maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak
        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, ev ziyaretlerinde bulundu
        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, ev ziyaretlerinde bulundu
        Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıkarıldı
        Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıkarıldı
        Sivasspor ile yollarını ayıran Ömer Erdoğan'dan veda mesajı
        Sivasspor ile yollarını ayıran Ömer Erdoğan'dan veda mesajı