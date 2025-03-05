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        Sivasspor'da Rıza Çalımbay yönetiminde ilk antrenman

        SİVASSPOR, hafta sonu Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:35
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        Sivasspor'da Rıza Çalımbay yönetiminde ilk antrenman
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        SİVASSPOR, hafta sonu Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde başladı.

        Süper Lig'in 27'nci hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maç yaptı.

        Sivasspor ile Göztepe, 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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