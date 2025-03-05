Sivasspor'da Rıza Çalımbay yönetiminde ilk antrenman

Süper Lig'in 27'nci hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maç yaptı.

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