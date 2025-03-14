Ramazanın manevi ruhunu okullarına yansıttılar

SİVAS'ın Hafik ilçesindeki Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi’nde, ramazanın maneviyatını öğrencilere aşılamak için 'Ramazan Sokağı' oluşturuldu. Eski ramazan sokaklarından esinlenerek yapılan sokağın tüm çalışmasını ve kullanılan materyallerini de öğrenciler kendi elleriyle yaptı.

Hafik ilçe merkezindeki Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi’nde, bu yıl ramazan ayının maneviyatını tüm öğrencilere daha iyi anlatmak için farklı bir uygulama yapıldı. Okulun 3'üncü katında bulunan koridorun bir bölümü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sümeyye Yılmaz'ın öncülüğünde 'Ramazan Sokağı'na dönüştürüldü. Ramazan ile ilgili sözler, süslemeler, gölge oyunları bölümü, hatıra alanı gibi birçok detayın düşünüldüğü sokakta yer alan materyallerin tümü, okul öğrencileri tarafından bizzat yapıldı. Aynı zamanda ramazanın başlamasıyla birlikte okul yöneticileri ve öğrenciler bir akşam birlikte okulda iftar yaptı. Osmanlı dönemi eğlencelerinin de eklendiği okulda öğrenciler, ramazan ayının manevi özelliklerini tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler çeşitli gösteriler, ramazan davulu ve maniler, Karagöz-Hacivat oyunu gibi etkinlikler ile eğlenceli anlar yaşadı.

'HEYECANLA ETKİNLİĞE KATILMAK İSTEDİLER'

Okul Müdürü İsmail Şahin, pansiyonlu bir okul olarak ilçe merkezinin yanı sıra köylerden gelen çocuklara da eğitim verdiklerini belirterek, "Bildiğiniz üzere ramazan ayı yardımlaşma dayanışma ve empati ayıdır. Biz de ramazanın şanına yakışır şekilde bu etkinliği düzenlemek istedik. Ramazan ayı ruhu ve geleneklerini öğrencilerimize bizzat yaşatmayı hedefledik. Bu isteğimizin karşılığı da öğrencilerimizde etki yarattı. Öğrencilerimizde heyecanla bu etkinliğe katılmak istediler. Yaklaşık 20 günlük bir hazırlık süreci oldu. Okulumuzun bir sanat atölyesi var. Öğrenciler burada yardımlaşma ve grupla çalışmayı yoğun bir şekilde yaşadılar. Ramazanın da bize verdiği mesaj yardımlaşma ve dayanışmadır. Onlar da etkinlikte yer almaktan çok mutlu oldular" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN GAYRETİYLYE ORTAYA ÇIKTI'

Ramazan Sokağı'nın hazırlanmasında emek veren okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sümeyye Yılmaz ise “Bu fikri biz öğretmenler toplantısında konuşmuştuk, ama bir köşe olarak konuşmuştuk. Her sene ramazan ayı geldiğinde bir köşemiz olur. Ama bu sene daha farklı ve ramazanın manevi atmosferini yaşamak istedik. Bunun içinde öğrencilerimizle bir toplantı yaptık. Daha sonra da tüm sınıflarımıza duyurduk. Öğrencilerimiz de çok yetenekli oldukları için bunları değerlendirerek böyle bir sokak ortaya çıkardık. Tamamı öğrencilerin ve bizim gayretimizle ortaya çıktı. Burada ramazanın ilk günü sahura kalkacağımız gece, davullarla, manilerle böyle bir başlangıç yaptık. Daha sonra da sokağımızın açılışını yaptık. Burada ramazan şerbeti ikramımız oldu. Bunu evde kendim yaptım. Daha sonra da iftar programımızı dualarla yaptık. Ayrıca eğlence programları da yaptık. Öğrencilerimiz çok eğlendiler. Herkesten de güzel dönüşler aldık" diye konuştu.