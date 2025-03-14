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        Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SİVASSPOR, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:30
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        Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SİVASSPOR, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Süper Lig'in 28'inci hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alan oyun ve yarım saha maçla idmanı tamamladı. Tedavi ve bireysel çalışmalarına devam eden Azizbek Turgunboev, bugünkü antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bugün Mersin'e gidecek olan Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Hatayspor ile Sivasspor 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak.

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