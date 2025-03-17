Koyulhisar'daki heyelanın 20'nci yılı; felaketten kurtulanlar o anları anlattı

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde 17 Mart 2005'te dağdan kayan yaklaşık 20 milyon metreküp toprağın altında kalan 15 kişi, yaşamını yitirdi. Cenazelerine ulaşılamayan ve heyelan bölgesinin yakınlarına kendileri için yaptırılan temsili şehitlikte anılan bu kişilerin yakınları, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. O gün heyelandan kurtulanlar, yaşananları anlattı.

İlçeye 19 kilometre mesafedeki Sugözü köyünün Kuzulu Mahallesi'nde 20 yıl önce felaket yaşandı. 17 Mart 2005'te, 1650 rakımlı Sorkun Yaylası'nın bulunduğu yamaçtan kayan toprak kütlesi, dağın alt kısmında bulunan 50 konutun üzerini kapattı. Dağdaki hareketi görenler, evde bulunanlara telefonla ulaşıp haber vermeye çalışsa da milyonlarca metreküp toprak kütlesinden kaçamayan Hasan Demir (70), Nuriye Demir (55), Ekrem Demirci (62), Hülya Demirci (23), Recep Demirci (57), Meliha Demirci (51), Abdullah Demirci (62), Selahattin Demirci (43), Ziya Demirci (75), Hüsnü Demirci (83), Hatice Çiçek (79), Arife Karaduman (75), Arife Gülfiden Karaduman (6), Aliye Özdemir (78) ve Samiye Özdemir (17) hayatını kaybetti.

Olay sonrası birçok şehirden Kuzulu Mahallesi'ne gelen çok sayıda kurtarma ekibinin iş makineleriyle çalışmaları sonuç vermedi. Arama çalışmaları sırasında heyelanın devam etmesiyle ekipler, birkaç kez toprak altında kalma riski atlattı. Bölgede 3 gün içinde mahallenin büyük bölümü tamamen haritadan silindi. Ekiplerin tüm çabasına karşın bölgedeki heyelan riskinin devam etmesi ve biriken toprak kütlesinin 20 milyon metreküpe ulaşması nedeniyle çalışmalar durduruldu. 15 kişi, üzerlerini örten 20 milyon metreküp toprağın altında kaldı. Heyelandan etkilenmeyen birkaç ev de boşaltılarak bölge yerleşime kapatıldı. Heyelandan zarar görenler için Sugözü köyünün karşı tarafına afet konutları yapılarak, hak sahipleri oraya yerleştirildi.

SEMBOLİK ŞEHİTLİKTE ANIYORLAR

İnsan ve makine gücünün yetersiz kaldığı olayda, toprak altından kurtarılamayan 2'si çocuk 15 kişi için mahallenin alt tarafında mezarlık kısmının yakınına sembolik şehitlik yapıldı. Şehitlikte, hayatını kaybedenler için birer mezar taşı ve bir de olayı hatırlatan anıt dikildi. Geride kalan yakınları, o tarihten sonra şehitlerini bu temsili mezarlık başında dua ederek andı.

Halen olayın izlerini taşıyan mahallede, yamaçtan kopan ve 20 milyon metreküp olduğu tahmin edilen toprak kütlesi, görüntüsünü koruyor. Alanda felaketin büyüklüğü dronla görüntülendi.