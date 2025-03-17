Tarihçi Günaydın: Çanakkale'de mitlere inanmak, gerçeği gölgeler

SİVAS Kent Konseyi Başkanı, Tarihçi Yazar Ahmet Necip Günaydın, Çanakkale Zaferi ile ilgili inanılan mitlerin gerçeği gölgelediğini söyledi. Günaydın, "Çanakkale Zaferi, yalnızca Türk milletinin değil, insanlık tarihinin de en önemli dönüm noktalarından biridir" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Kent Konseyi Başkanı Tarihçi Yazar Ahmet Necip Günaydın uzun yıllardır Çanakkale Zaferi ile ilgili gerçeği yansıtmayan bilgilerin ön plana çıkarıldığını ve bunun da hem komutanlara hem Mehmetçiğie hem de şehitlerimize büyük haksızlık olduğunu söyledi. Çanakkale Zaferinin, özellikle kara savaşlarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna verdiği emsalsiz mücadelelerin en anlamlı örneklerinden biri olduğunu ifade eden Günaydın, "Ancak bu büyük zaferle ilgili yıllar içinde bazı yanlış bilgiler ve mitler ortaya çıkmıştır. Tarihi gerçekleri yansıtmayan bu bilgiler halk arasında ve sosyal medyada yayılmaya devam etmektedir. Bunların başında 57'nci Alay'ın durumu gelmektedir. Çanakkale Savaşı'nda 57'nci Alay’ın tamamının bir gecede şehit olduğu iddiası yaygın olsa da gerçek farklıdır. 57'nci Alay, büyük kayıplar vermiş ancak sürekli takviye edilerek 8,5 ay boyunca kahramanca savaşmıştır. Çanakkale Savaşı'ndan sonra da 57'nci Alay, Galiçya ve Filistin cephelerinde görev almıştır. Bu gerçek, Türk askerinin azmini ve direncini gözler önüne sermektedir. Çanakkale'de mitlere inanmak, gerçeği gölgeler" dedi.

‘ÇANAKKALE’DE ŞEHİT SAYISI 57 BİN 263'TÜR’

Günaydın, Çanakkale Deniz ve Kara savaşları ile ilgili olarak gerek şehit sayıları gerekse Türk ordusunun durumu ile ilgili kayıt dışı bilgilerin çok sık olarak dillendirildiğini ve askerin kahramanlığına gölge düşürdüğünü ifade etti. Çanakkale Savaşında 250 bin şehit verildiği şeklindeki bilginin doğru olmadığını söyleyen Günaydın, "Çanakkale Savaşı sırasında 250 bin şehit verildiği düşünülse de Millî Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre bu sayı 57 bin 263'tür. Bu yanlış bilgi, zaferin büyüklüğüne gölge düşürmemelidir; aksine doğru verilerle zaferin gerçek boyutlarını anlamak daha değerlidir" diye konuştu.