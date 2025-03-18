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        1'inci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı şehitlerinin hatırası anıtta yaşatılıyor

        SİVAS'ta 2 yıl önce hazırlanan proje ile eski Şehitler Anıtı'nın yerine yenisi yapılarak 1'inci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'nda şehit düşen Sivaslı askerlerin isimleri yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:05
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        1'inci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı şehitlerinin hatırası anıtta yaşatılıyor
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        SİVAS'ta 2 yıl önce hazırlanan proje ile eski Şehitler Anıtı'nın yerine yenisi yapılarak 1'inci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'nda şehit düşen Sivaslı askerlerin isimleri yer aldı. Toplam 1387 şehidin savaştığı cepheler, ilçelerinin isimleri ve aile soyları anıtta tek tek sıralandı.

        Kent merkezine yıllar önce yapılan Şehitler Anıtı'nın işlevini yitirmesinin ardından yenilenmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan yeni proje ile alana 1'inci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı şehitleri için anıt yapılması kararı alındı. Sivas'tan cephelere gidip, şehit düşen 1387 askerlerin bilgileri tek tek tespit edildi. Asker heykelinden oluşan anıt ile etrafına; askerlerin savaştığı cepheler, İstiklal Savaşı'nın aşamalarını gösteren bilgiler, rölyef ve heykeller eklendi. Sivaslı şehitlerin isimleri ve memleketleri sıra halinde oluşturulan panolarda yer aldı. Çanakkale Şehitleri'nin bilgileri de künyelere işlenerek anıta ilave edildi.

        'HER CEPHE ÖZET OLARAK ANLATILIYOR'

        Eserin koordinatör ve danışmanlığını yapan Sivas Kent Konseyi Başkanı, Tarihçi Yazar Ahmet Necip Günaydın, "Buranın tam adı Sivaslı Şehitler Anıtı'dır. Buraya 1'inci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'nın Sivas şehitlerini konu alan bir anıt yapıldı. Buradaki görselimiz sonsuzluğu ifade ediyor. Bir Mehmetçik heykeli ve üzerinde anlamlı cümleler yer aldı. 1'inci Dünya Savaşı cepheleri anlatılıyor. Daha sonra da İstiklal Savaşı'na geçiliyor. Her bir cephe özet olarak anlatılıyor. İnsanlar bu cepheler hakkında fikir sahibi olacaklar. Burada Çanakkale Savaşı'na giderek şehit olan Sivaslı şehitlerin künyeleri var. İsimleri hem eski hem de yeni yazıyla yazıldı. Burada hangi ilçelerden kaç şehit var, onlar yazıyor. Anıtta ayrıca şehitlerin aileleri arasındaki lakapları nelerdir, hangi dönemde cepheye gittiler, gibi bilgiler mevcut" dedi. Bu tür eserlerin, insanlara tarihi anlatmak için önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirten Günaydın, eserin bu yönüyle kente değer kattığını söyledi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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