Aşık Veysel ölümünün 52'nci yılında törenle anıldı

ÜNLÜ halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 52'nci yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde, bugün müze olarak kullanılan evinde, 21 Mart 1973'te yaşamını yitiren halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 52'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Şarkışla ilçesinde anma programı yapıldı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bu yılki anma etkinliği ozanın mezarının da bulunduğu Sivrialan köyü yerine, ilçe merkezinde kendi adı verilen kültür merkezinde gerçekleştirildi. Programa; Sivas Vali Yardımcısı İlhan Maskar, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Aşık Veysel'in torunları Sebahattin Şatıroğlu ve kızı Kardelen Şatıroğlu, Halil Süzer, Yeter Urkan ve ilçe halkı ve öğrenciler katıldı.

'DEDEMİN SÖZLERİ, BU TOPRAKLARIN MAYASIDIR'

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende selamlama konuşmaları yapıldı. Şatıroğlu ailesi adına, Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu'nun kızı Kardelen Şatıroğlu konuştu. Kardelen Şatıroğlu, "Dedem, 'Dostlar beni hatırlarsın' derken zaten hepimizin gönüllerinde yer edinmişti. Şimdi biz de hep beraber burada toplanarak, onun vasiyetini yerine getirmiş bulunuyoruz. Dedem Aşık Veysel, 7 yaşında çiçek hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetti. Ama o bunu bir engel olarak değil, bir ışık olarak gördü ve hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadı. Babamın anlattığına göre; dedemin eline ilk sazı verildiğinde, 'Bu saz senin dilin olsun' denmiş ve dedem gerçekten öyle yaptı. Sazıyla gördü, sazıyla konuştu. Sazıyla herkesin yüreğine dokundu. Onun türküleri birer hayat dersi oldu. 'Uzun ince bir yoldayım' derken bize sabrı, 'Benim sadık yarim kara topraktır' derken bize vefayı, 'Birleşirsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' diyerek bize birliği, 'Beni hor görme gardaşım, sen altınsın ben tunç muyum' diyerek bize alçak gönüllülüğü öğretti. Dedemin sözleri, bu toprakların mayasıdır" dedi.

'BİZLERE REHBER OLMUŞTUR'

Vali Yardımcısı İlhan Maskar ise Anadolu coğrafyasının kültürler mozaiği Sivas'ta yetişen ve topluma sevgi, hoşgörü aşılayan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ezgileri ile her zaman önemli mesajlar verdiğini belirterek, "Topluma yol gösterici öğütlerde bulunmuştur. Aşık Veysel, Sivas'ta yetişmiş ama dünyaya hitap eden eserleri her yerde söylenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılmaya, topluma ışık tutmaya devam etmiştir. Onun sözleri, fikirleri, düşünceleri bizlere rehber olmuştur. Aşık Veysel bu millete, Anadolu insanına çok önemli nasihatler vermiş, onlara yol göstermiştir. Aşık Veysel, dünyanın gönül gözü ile de görülebildiğini ve engellerin zihinde olduğunu bizlere öğreten büyük bir halk adamı ve Anadolu erenidir. Okuma- yazma bilmemesine rağmen gerçek bir arif ve gönül adamı olan Aşık Veysel, dünyada ışık almasa da gönlünün ışığını dünyaya ulaştırmıştır. Uzun ince yolundan devşirdiği dizeler, türküler, deyişler, yolumuzu her daim ışıtmaya devam edecektir" diye konuştu.

TÜRKÜLERİYLE ANILDI

Programda Aşık Veysel Şatıroğlu'nun verdiği röportaj ile 'Kara toprak' türküsünün gösterimi yapıldı. İlçe Müftüsü Serkan Yalçın tarafından Kur'an okunarak dua edildi. Daha sonra Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı sanatçı Mustafa Özarslan tarafından ozanın türküleri seslendirildi.