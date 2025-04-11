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        Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SİVASSPOR, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:17
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        Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SİVASSPOR, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Süper Lig'in 31'inci haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan futbolcular, taktik maçla günü tamamladı. Sivaspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Sivasspor ile Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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