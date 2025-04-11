Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 31'inci haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan futbolcular, taktik maçla günü tamamladı. Sivaspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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