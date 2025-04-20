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        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi; 3'ü çocuk, 5 yaralı

        SİVAS'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:40
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        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi; 3'ü çocuk, 5 yaralı
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        SİVAS'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Ş.A.’nın (27) kontrolünü yitirdiği 06 DR 0058 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Ş.A. ile yanındaki O.A. (30), Z.A. (7), R.A. (5) ve A.M.A (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarmaya sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan O.A. ile A.M.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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