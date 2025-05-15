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        Sivas'ta 2 çocuk annesi keneden öldü

        SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk annesi Çiğdem Keskin (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:43 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:43
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        Sivas'ta 2 çocuk annesi keneden öldü
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        SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk annesi Çiğdem Keskin (35), hayatını kaybetti.

        Zara ilçesine bağlı İlice köyünde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan Çiğdem Keskin'in vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Keskin, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Keskin, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören Keskin, hayatını kaybetti.

        Yakınlarına teslim edilen Çiğdem Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere İlice köyüne götürüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; bu yıl nisan ve mayıs ayında 8 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye başvurdu. Bu kişilerden 2'si hayatını kaybetti, 5'i taburcu oldu, 1'in tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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