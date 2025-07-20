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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 24 yaralı

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:13 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:20
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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 24 yaralı
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        SİVAS’ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

        Kaza saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu üzerinde İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi yakınında meydana geldi. Ağrı’dan İzmir’e giden Okan Kaya yönetimindeki 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yolun sağındaki yamaca çarpmasının ardından savrulan otobüs, devrilerek metrelerce sürüklendikten sonra kendiliğinden tekrar düz pozisyona geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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