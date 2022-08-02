Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlbey'i ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı Turan İlbey'i makamında ziyaret etti.

Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer ve öğrencilerle sohbet eden İlbey, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilere başarı dileyen İlbey, şunları kaydetti:

"Camilerimizde milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirilmesi amacıyla bu tür faaliyetlerin artması ve yapılması toplumun geleceği çocuklar açısından önemli. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirilmesinde emek veren Bilal Başer hocama ve diğer camilerde görev yapan imamlarımıza teşekkür ediyorum."

Başer de misafirperverliğinden dolayı Başkan İlbey'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.