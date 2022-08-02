Sivas'ta iş makinesinden düşen kişi öldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde iş makinesinden düşen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Tecer köyünde bir taş ocağında çalışan B.S. (20) kepçe kovalarına yağlama yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan B.S. haber verilmesi üzerine ambulansla Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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