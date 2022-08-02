Sivas'ta engelli kişinin akülü aracı yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta engelli bir kişiye ait şarja takılı akülü araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydoğan Mahallesi 15. Sokak'ta engelli M.E'ye ait akülü araç şarj halindeyken yandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yanan akülü araç kullanılamaz hale geldi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.