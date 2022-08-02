Sivas'ta trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ta trafo merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Körtuzla mevkisinde bulunan bir trafo merkezinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında trafo merkezinde büyük çapta hasar oluştu.

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