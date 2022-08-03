Sivas'ta pikabın çarptığı yaya öldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ta pikabın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D.K. (50) yönetimindeki 58 BD 297 plakalı pikap, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan R.A'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan R.A, kaldırıldığı Numune Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü D.K. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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